أوباما: أبارك لشعب الزمالك.. الروح سبب التتويج ونسعى لفرحة ثانية وثالثة

هنأ يوسف أوباما لاعب الزمالك جماهير النادي على التتويج بلقب الدوري للمرة 13 في تاريخهم.

ونجح الزمالك في التتويج باللقب بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة 33 وقبل الأخيرة بعد الوصول للنقطة 79.

وقال أوباما عبر قناة أون تايم سبورتس: "أبارك لشعب الزمالك العظيم، أقول شعب لأننا نحب النادي والكثيرون تمنوا أن يفرحوا".

وتابع "إن شاء الله نفرحهم مرة ثانية وثالثة وذلك هدفنا خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أوباما "الروح سبب كبير جدا في التتويج، الجميع يحب بعضه في الفريق والأهم حب نادي الزمالك".

واختتم تصريحاته "اللاعبون كانوا رجالا وأشكرهم على ذلك وإن شاء الله بداية للقادم".

وشارك أوباما مع الزمالك في 36 مباراة هذا الموسم وسجل 13 هدفا وصنع 4 آخرين.

ولعب أوباما 27 مباراة في الدوري ونجح في تسجيل 10 أهداف وصنع 3 آخرين.