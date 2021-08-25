مؤتمر موسيماني: شكوى الأهلي من الإجهاد طبيعية.. ولن ننظر إلى الخلف

شدد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على أن الفريق ارتكب بعض الأخطاء في المباريات الأخيرة مشيرا إلى أن الاهلي لن ينظر إلى الخلف بل للبطولات المقبلة.

الأهلي تعادل مع الجونة بثلاثة أهداف لكل فريق في الجولة 33 من الدوري المصري ليخسر لقب الدوري رسميا لصالح الزمالك.

وقال بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي: "كان تركيزنا اليوم فقط في مباراة الجونة ولم ننشغل بأي شيء آخر، لدي خبرات كافية للتعامل مع مثل هذه المواقف الصعبة في البطولات".

وأضاف "استقبلنا أهدافا كثيرة في المباريات الأخيرة بسبب أخطاء الرقابة رجل لرجل، ولكن رغم الأخطاء قدمنا مستويات جيدة أيضا".

وواصل "نلعب دون توقف منذ عشرة أشهر، وحققنا برونزية كأس العالم للأندية وبطولة إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي وتعرضنا لكم غير طبيعي من الإجهاد".

واستكمل "لاعبو الأهلي تواجدوا مع المنتخبات الوطنية وأخيرا في أولمبياد طوكيو. الأهلي أكبر داعم للمنتخبات، ولكن في النهاية نحن بشر وطبيعي أن نشكو من الإجهاد ومن ضغط المباريات. لن ننظر إلى الخلف الآن بل للأمام وسنعود أقوى بكثير".

وأتم "أمامنا تحد كبير الأيام القادمة في كأس مصر والسوبر الإفريقي والمحلي وهي بطولات مهمة سنقاتل من أجلها".

الأهلي يختتم مباريات في الدوري المصري أمام أسوان 28 أغسطس الجاري في ستاد الأهلي WE السلام.