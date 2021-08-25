مدرب حراس الزمالك: نمتلك أفضل 3 بهذا المركز في مصر

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 00:21

كتب : إبراهيم رمضان

احتفالات لاعبي الزمالك بعد التتويج بالدوري

يرى أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الزمالك أن فريقه يمتلك أفضل 3 حراس مرمى في مصر وذلك بعد التتويج رسميا بلقب الدوري.

محمد أبو جبل

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال أوليفيرا عبر قناة صدى البلد: "الفريق مر بأوقات صعبة على مدار الموسم، وكان الجميع على قدر المسؤولية".

وأثنى أوليفيرا على حراس الزمالك "أبو جبل وجنش وعواد"، مشيرا إلى أنهم الأفضل في مصر.

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واختتم مدرب حراس الزمالك تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق حقق بطولة غالية، وهدفه الآن هو المنافسة على بطولة كأس مصر.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري لموسم 2020/2021 قبل جولة من نهاية المسابقة بعد الفوز على الإنتاج الحربي، وهو الدرع رقم 13 في تاريخ القلعة البيضاء. (طالع التفاصيل)

الزمالك الدوري المصري
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