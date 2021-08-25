مدرب حراس الزمالك: نمتلك أفضل 3 بهذا المركز في مصر

يرى أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الزمالك أن فريقه يمتلك أفضل 3 حراس مرمى في مصر وذلك بعد التتويج رسميا بلقب الدوري.

وقال أوليفيرا عبر قناة صدى البلد: "الفريق مر بأوقات صعبة على مدار الموسم، وكان الجميع على قدر المسؤولية".

وأثنى أوليفيرا على حراس الزمالك "أبو جبل وجنش وعواد"، مشيرا إلى أنهم الأفضل في مصر.

واختتم مدرب حراس الزمالك تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق حقق بطولة غالية، وهدفه الآن هو المنافسة على بطولة كأس مصر.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري لموسم 2020/2021 قبل جولة من نهاية المسابقة بعد الفوز على الإنتاج الحربي، وهو الدرع رقم 13 في تاريخ القلعة البيضاء. (طالع التفاصيل)