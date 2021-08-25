مصطفى فتحي ينتزع الوصافة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2020-2021

الأربعاء، 25 أغسطس 2021 - 00:01

كتب : محمود ضياء

مصطفى فتحي

اقترب سباق دوري المصري من نهايته مع تبقي أسبوع واحد فقط على ختام المسابقة.

بطولة فاز بها الزمالك للمرة الـ13 في تاريخه قبل جولة واحدة على النهاية بعد ان وسع الفارق مع الأهلي لست نقاط بعد الفوز على الإنتاج الحربي.

صراع هدافي الدوري لم يقل سخونة عن اللقب، نستعرض لكم هدافي الدوري المصري لهذا الموسم

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محمد شريف - الأهلي - 20 هدف

مصطفى فتحي - سموحة - 16 هدف

أشرف بن شرقي - الزمالك - 15 هدف

أحمد ياسر ريان - سيراميكا كليوباترا - 15 هدف

عمر كمال عبد الواحد - المصري - 13 هدف

عمر السعيد - الجونة - 11 هدف

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - 11 هدف

كريم بامبو - البنك الأهلي - 11 هدف

شيميلس بيكلي - مصر للمقاصة - 11 هدف

أحمد سمير - طلائع الجيش - 11 هدف

باسم مرسي - مصر للمقاصة - 11 هدف

أحمد علي - البنك الأهلي - 11 هدف

في الدوري الدوري المصري محمد شريف مصطفى فتحي أشرف بنشرقي الأهلي الزمالك سموحة
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