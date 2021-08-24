كارتيرون: كان موسما استثنائيا بالنسبة لي.. لم نتأثر برحيل ساسي لوجود عاشور

أعرب باتريس كارتيرون عن سعادته بتتويج الزمالك بلقب الدوري قبل الجولة الأخيرة من المسابقة.

وتغلب الزمالك على الإنتاج الحربي بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة 33 وقبل الأخيرة من المسابقة ليرفع رصيده إلى 79 نقطة ويحسم اللقب رسميا.

وقال كارتيرون عبر قناة أون تايم سبورتس: "سعيد جدا بالتتويج بلقب الدوري، بطولة غالية جدا وأبارك لمجلس الإدارة والجماهير بعد الفوز في أخر 8 مباريات وحصد اللقب".

وتابع "كان موسما استثنائيا بالنسبة لي، كنت متواجدا ثم رحلت وعدت مرة أخرى ولكن أشعر بالراحة هنا".

وعن طموحاته مع الفريق شدد "لدينا أهداف جديدة من أجل تحقيقها الموسم المقبل".

وبالحديث عن عدم التأثر برحيل فرجاني ساسي أوضح "لدينا إمام عاشور وهو مستقبل النادي، يأتي ذلك بالإضافة لتألق لاعبينا المعارين سيمنحونا طاقة كبيرة الموسم المقبل".

وعن المباراة الأفضل في الموسم قال المدرب الفرنسي "لا توجد مباراة معينة أفضلها هذا الموسم لكن نجحنا في مباراتي المصري وطلائع الجيش".

وواصل "شهدت المباريات تفوقنا البدني في الشوط الثاني وهو ما نعمل على مواصلته الموسم الجديد".

وعن تدعيمات الفريق كشف "لن أتحدث عن انتقالات جديدة، نعمل حاليا على استقرار المجموعة مثل تجديد زيزو والونش ومفاوضات التجديد لأشرف بنشرقي".

واختتم حديثه بالحديث عن أزمة محمود جنش قائلا: "شارك معنا في الكثير من المباريات وكان من حقه التواجد والاحتفال باللقب وتلك المشاهد تحدث في كرة القدم".