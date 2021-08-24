زيزو: عوضنا الجماهير قليلا عن بطولة إفريقيا بلقب الدوري

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 23:57

كتب : عبد الرحمن فوزي

شيكابالا أحمد سيد زيزو الزمالك الإنتاج الحربي الدوري المصري

شدد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك على سعادته بتتويج فريقه بالدوري المصري الممتاز وتعويض الجماهير ولو بشكل قليل عن خسارة دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الزمالك بالدوري المصري الممتاز للمرة الـ 13 في تاريخه قبل جولة من النهاية بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ 33.

وسجل زيزو الهدف الأول للزمالك في المباراة في الشوط الأول قبل أن يسجل أشرف بنشرقي الهدف الثاني.

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وقال زيزو في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "تمكنا من إرجاع بطولة غائبة منذ ست سنوات، وتمكنا من إسعاد الجماهير، بذلنا مجهود كبير وكان اللاعبين على قدر المسؤولية.

وتحدث زيزو عن أسباب انخفاض مستواه في بداية الدوري قائلا: "طلبت كثيرا من باتشيكو الحصول على فترة راحة، كنت أحتاج للراحة وكنت أركض وأنا مرهق، لكن في نفس التوقيت كان لدي الدافع لأشارك في جميع المباريات".

واستمر "أنا اتدرب بشكل جيد، ولذلك تمكنت من المشاركة في 32 مباراة خلال الدوري، وستكون المباراة المقبلة هي الـ 33.

وأضاف "عوضنا الجماهير بشكل قليل عن خسارة دوري أبطال إفريقيا، ومازال أمامنا بطولة الكأس، وسنحاول تعويض الجماهير بالفوز ببطولة إفريقا في الموسم المقبل".

وتحدث زيزو عن إمكانية تعويضه لصلاح الذي لم يوافق ليفربول على إرساله لمباراة أنجولا: "أفكر في المنتخب كما أفكر في الزمالك، ليس من المهم من يلعب، الأهم هو تحقيق الإنجاز سواء للزمالك أو المنتخب".

وأتم "من الشرف لي أن أكون بديلا لمحمد صلاح، اليوم سأفرح وبداية من الغد، سأبدا في التركيز مع المنتخب".

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