في مباراة لم يشاهدها أحد.. سموحة يهزم أسوان بثلاثية ومصطفى فتحي يواصل تألقه

واصل سموحة نتائجه المميزة في الدوري وفاز على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة للدوري المصري في المباراة التي أقيمت بملعب بتروسبورت.

ولم تحظى المباراة باهتمام جماهير الكرة المصرية في ظل صراع لقب الدوري الذي حسم في ذات الوقت خلال مباراتي الأهلي والزمالك.

وفاز الزمالك على الإنتاج الحربي وتعادل الأهلي مع الجونة في نفس توقيت مباراة أسوان وسموحة، ليتوج الأبيض بالدرع رقم 13 في تاريخه.

انتصار سموحة على أسوان الذي هبط رسيما لدوري الدرجة الثانية، رفع رصيده من النقاط إلى 53 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري.

وتجمد رصيد زهرة الجنوب عند النقطة 27 في المركز الأخير.

ثلاثية سموحة سجلها كل من محمد نادي، ومصطفى فتحي هدفين، بينما سجل هدف أسوان أشرف مجدي.

ليرتقي مصطفى فتحي إلى المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري المصري برصيد 16 هدفا، بفارق 4 أهداف عن محمد شريف مهاجم الأهلي.