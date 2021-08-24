حسين لبيب: الدوري الأصعب في التاريخ بسبب ظروف الزمالك

يرى حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أن هذا الموسم هو الأصعب في تاريخ الدوري المصري بسبب الظروف التي مر بها النادي.

الزمالك توج بطلا للدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه قبل جولة من نهاية المسابقة.

وقال حسين لبيب في تصريحات عبر قناة الزمالك: "أرى أن هذا الدوري هو الأصعب في تاريخ الدوري العام نظرا للظروف التي مر بها نادي الزمالك".

وأضاف "تعاقب ثلاثة مجالس إدارات على النادي بالتأكيد كان مؤثرا، لكن جهود الجميع تضافرت لإنجاح النادي الذي نمثله جميعا".

رئيس الزمالك أتبع "لا يصح أن يقلل البعض من هذا الإنجاز الكبير الذي حققه الفريق بسبب كل هذه الظروف".

وأتم "سنجلس مع باتريس كارتيرون عقب المباراة المقبلة لأن الدوري سينتهي بنهاية المباراة المقبلة، وسنتحدث معه عن الموسم المقبل".

وفاز الزمالك على الإنتاج الحربي بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الـ33 من المسابقة، ليضمن الفوز باللقب رسميا.