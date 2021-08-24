بعد التتويج – لقطات حاسمة من مشوار فوز الزمالك بالدوري

حسم الزمالك تتويجه بالدوري المصري الممتاز الـ 13 في تاريخه، بعد الفوز على الإنتاج الحربي في الجولة الـ 33.

ولكن في كل بطولة، تكون هناك عدة لقطات حاسمه والتي تحصل على الرصيد الأكبر من الذكر بعد انتهائها.

وفي تتويج الزمالك بالدوري هذا الموسم، كانت هناك العديد من اللقطات الحاسمة التي لن تنساها الجماهير.

صاروخ إمام عاشور في المصري

في الجولة السابعة، خاض الزمالك مباراة صعبة أمام المصري، وفاز النادي الأبيض بهدف وحيد عن طريق إمام عاشور سجله بتسديدة صاروخية في الشوط الثاني من المباراة.

هدف ساسي في الإسماعيلي

مرة أخرى كانت التسديدات هي الحل وتلك المرة عن طريق فرجاني ساسي في الذي حسم مباراة الإسماعيلي في الجولة الـ 13.

وقت اتجاه المباراة للتعادل بهدف لكل فريق، ظهر ساسي في الدقيقة الـ 88 وسدد تسديدة قوية سكنت المقص الأيسر للحارس محمد فوزي.

هدف ساسي في الأهلي

للمرة الثانية يكون ساسي هو المنقذ بتسجيله لهدف قد يكون من أهم أسباب التتويج بالدوري، خصوصا أنها كانت أمام المنافس المباشر على المركز الأول.

أثناء تقدم الأهلي بهدف دون مقابل، ظهر ساسي في الدقيقة الـ 80 وأحرز هدف رائع بتسديدة في الزاوية البعيدة، اكتفى الشناوي بمشاهدتها تسكن الشباك.

هدف أسامة فيصل في الجيش

الدقائق الأخيرة كانت حاسمة للزمالك مرة أخرى، وتلك المرة كان الهدف من نصيب أسامة فيصل، والذي شارك كبديل قبل خمس دقائق من نهاية المباراة أثناء التعادل بهدف لكل فريق.

أسامة فيصل نجح في تسجيل الهدف الثاني للزمالك بهدف قاتل في الدقيقة الـ 91 برأسية.

الفوز على المصري

مباراة المصري في الجولة الـ 24 لم تحتوي على لقطة واحدة فاصلة ولكن كانت المباراة بالكامل واحدة من المباريات الفاصلة في مشوار الفريق بسبب السيناريو الخيالي الذي شهدته.

مباراة اكتملت بها أركان الترقب وجميع الأحداث الكروية الممكنة، شهدت المباراة 3 ركلات جزاء ضائعة، تصدى محمد عواد لركلتين منهم، بينما تصدى أحمد دعدور حارس المصري لركلة أخرى.

وكانت المباراة تتجه نحو التعادل بهدفين لكل فرق، ولكن الزمالك تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 98 وتمكن أحمد سيد زيزو من تسجيلها بنجاح محققا هدف الفوز.

هدف عبد الشافي في الاتحاد

مباراة صعبة أخرى كانت أمام الاتحاد السكندري، في الجولة الـ 29، واللقطة المضيئة جائت تلك المرة عن طريق محمد عبد الشافي أحد أكثر اللاعبين المحببين لدى جماهير الزمالك.

في الدقيقة الـ 84 أثناء تعادل الزمالك مع الاتحاد انطلق عبد الشافي داخل منطقة الجزاء وتابع تصدي محمد صبحي ليسدد الكرة في المرمى ويحرز هدف الفوز.

هدف مروان حمدي في وادي دجلة

واحدة من المباريات المعقدة في الجولة الـ 31 خصوصا أمام فريق يصارع على تفادي الهبوط ويبحث عن أي نقاط.

سجل مروان حمدي الهدف الوحيد في المباراة برأسية رائعة كانت هي هدفه الوحيد في الدوري منذ انضمامه للزمالك، ولكنه بالطبع الأغلى في مسيرته الكروية.

مباراة سيراميكا كليوباترا

لثاني مباراة على التوالي يخوض الزمالك مباراة في غاية الصعوبة أمام منافس قوي وهو سيراميكا كليوباترا، مباراة كانت معقدة ولا تحتوي على الكثير من الفرص للتسجيل.

مرة أخرى يحسم أحمد السيد "زيزو" المباراة بهدف من ركلة جزاء تحصل عليها تلك المرة بنفسه في الشوط الثاني، وأثناء التعادل بهدف لهدف، ليسجل زيزو هدفا غاليا، جعل الزمالك يحتاج إلى الفوز بثلاث نقاط فقط من أجل التتويج.

جميع تلك اللقطات كانت هي الأبرز والأغلى في مشوار الزمالك نحو التتويج بالدوري، ولكن ستظل الللقطة الأبرز لجماهير الزمالك هي لحظة رفع القائد شيكابالا لدرع الدوري والمقرر لها أن تكون بعد مباراة البنك الأهلي في الجولة الأخيرة.