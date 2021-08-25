الاتحاد الأوروبي يكرم كاير وفريق الدنمارك الطبي لإنقاذهم حياة إريكسن

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن تكريم سيموني كاير والفريق الطبي لمنتخب الدنمارك، بإعطائهم جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي وذلك بسبب إنقاذهم لحياة كريستيان إريكسن.

سيمون كاير النادي :

وكان إريكسن قد تعرض لتوقف نبضات قلبه أثناء مباراة الدنمارك وفنلندا في دور المجموعات من يورو 2020.

وتدخل كاير في اللحظة المناسبة وحاول إجرائ الإسعافات الأولية، قبل أن يتدخل الفريق الطبي ويتمكن من إنعاش قلبه.

وبعث إريكسن رسالة للفريق الطبي عبر الموقع الرسمي لليويفا قائلا: "لقد قمتم بعملا رائع وأنقذتم حياتي".

واستمر "شكر كبير أيضا لصديقي وقائد الفريق كاير، وجميع زملائي في المنتخب الدنماركي على الدعم الذي تلقيته يوم 12 يونيو وبعدها".

وأضاف "الشكر لجميع الجماهير التي أرسلت الرسائل لي ولعائلتي، لقد عنى لي ذلك الكثير وأعطاني القوة والدعم، شكرا لكم".

ويجري إريكسن حاليا فحوصات حول قلبه على المدى البعيد لمعرفة إمكانية عودته لممارسة كرة القدم مرة أخرى.