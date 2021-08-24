اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الجولة الأخيرة من الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد الجولة الأخيرة من مباريات الدوري لموسم 2020-2021.

وتقام مباريات الجولة الاخيرة في أيام 26 و27 و28 أغسطس.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 4 نقاط عن الأهلي قبل انطلاق مبارياتهما مع الإنتاج الحربي والجونة على الترتيب بعد قليل.

فوز الزمالك سيعني تتويجه رسميا باللقب قبل مباريات الأسبوع الأخير.

وتأكد هبوط الثلاثي وادي دجلة وأسوان والإنتاج الحربي للدرجة الثانية.

وجاءت مباريات الأسبوع الأخير في الدوري المصري كالتالي:

الخميس 26 أغسطس

طلائع الجيش والمصري - ستاد حرس الحدود - 9:00 مساء

الجمعة 27 أغسطس

سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي - ستاد السويس الجديد - 7:00 مساء

الأهلي وأسوان - ستاد الأهلي We السلام - 9:00 مساء

البنك الأهلي والزمالك - ستاد بترو سبورت - 9:00 مساء

السبت 28 أغسطس

سموحة ومصر للمقاصة - ستاد الإسكندرية - 5:00 مساء

بيراميدز وغزل المحلة - ستاد الدفاع الجوي - 5:00 مساء

المقاولون العرب والاتحاد السكندري - ستاد المفاولون العرب - 7:00 مساء

الإنتاج الحربي ووادي دجلة - ستاد السلام - 7:00 مساء

إنبي والجونة - ستاد بترو سبورت - 9:00 مساء