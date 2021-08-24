كريم بامبو: سأحسم مستقبلي بعد مباراة الزمالك

كشف كريم بامبو لاعب البنك الأهلي المعار من الزمالك عن عدم حسمه لمصيره في الموسم المقبل حتى الآن.

وتعادل البنك الأهلي مع الاتحاد السكندري بدون أهداف ليضمن البقاء رسميا في الدوري الممتاز، بعد تعادل وادي دجلة مع سيراميكا كليوباترا بنفس النتيجة.

وقال بامبو في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة عقب المباراة: " لا اهتم بأرقامي، الأهم أن الفريق بقى في الدوري الممتاز، إنه الهدف الأكبر".

وتابع "لا أعرف سبب حصولي على البطاقة الصفراء في مباراة الاتحاد السكندري، لقد كان هو الثالث لي، مما يعني الغياب عن مباراة الزمالك".

وشدد "لقد حالفني التوفيق في كل مباراة شاركت بها من على مقاعد البدلاء، وما حققته بفضل زملائي، وأشكر الجهاز الفني".

وأضاف "بعد مباراة الزمالك سأرى ما سيحدث، انتظر موقف الزمالك، فالقرار لهم سواء بشأن عودتي أم استمرار إعارتي أو رحيلي نهائيا، وقتها سأفكر في كل الاحتمالات".

وسيلتقي البنك الأهلي مع الزمالك في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة 27 أغسطس.

وشارك بامبو منذ انتقاله للبنك الأهلي في 22 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 11 هدف.