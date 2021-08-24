تشكيل الإنتاج الحربي - البدري ونياس يقودان الهجوم أمام الزمالك

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 20:28

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي أمام الأهلي

أعلن أحمد كشري المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي تشكيله الأساسي أمام الزمالك ليقود الهجوم الثنائي مصطفى البدري وأمادو نياس.

ويغيب أحمد يحيى حارس المرمى بسبب الإصابة ويعوضه محمد عصام الغندور.

وجاء تشكيل الإنتاج الحربي كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد عصام الغندور

الدفاع: محمد عبد الفتاح تاحا - محمد بازوكا - علاء سلامة - إسلام جابر

الوسط: غنام محمد - حميد ماو - حسن ياسين - محمد سوستة

المهاجم: ممادو نياس - مصطفى البدري

وفقد الإنتاج الحربي فرصه في البقاء بالدوري إذ يحتل المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.

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