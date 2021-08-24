ليكيب: رونالدو يرى نفسه في مانشستر سيتي

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 20:33

كتب : عبد الرحمن فوزي

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس ضد أودينيزي

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن رغبة كرستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس في الانتقال لمانشستر سيتي.

ووفقا لـ ليكيب فإن كرستيانو رونالدو يرى نفسه في مانشستر سيتي قبل نهاية موسم الانتقالات ويشعر بأن الصفقة قد تتم مع نهاية الأسبوع حتى أنه قد تحدث مع بعض لاعبي الفريق بالفعل.

ليكيب أوضحت بأن الصفقة معقدة، ومانشستر سيتي قد يعرض إدخال بيرناردو سيلفا وإمريك لابورت في صفقة تبادلية من أجل إتمام الصفقة.

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والتعقيد الأكبر هو رغبة مانشستر سيتي في ضم هاري كين، وإن نجح الفريق في ذلك فسيصرف النظر عن التعاقد مع رونالدو.

وكانت بعض التقارير قد كشفت عن رغبة رونالدو في الرحيل عن يوفنتوس لعدم توافقه مع أليجري مدرب الفريق.

كما كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن جلوس رونالدو على دكة البدلاء في مباراة يوفنتوس كان بطلب منه بسبب رغبته في البحث عن عرض للرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية.

رونالدو شارك مع يوفنتوس الموسم الماضي في 44 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 36 هدفا وصناعة أربعة آخرين.

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