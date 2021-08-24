تشكيل الجونة - عمر السعيد يقود الهجوم أمام الأهلي
الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 20:02
كتب : FilGoal
يقود عمر السعيد هجوم الجونة أمام الأهلي بينما محمد نجيب في الدفاع.
ويتواجد الثنائي المحترف محمد الحبيب يكن وجوزيف جوناثان على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل الجونة كالتالي:
حارس: محمود الغرباوي
الدفاع: عمرو السعداوي - محمود الجزار - محمد نجيب - لؤي وائل.
الوسط: إسلام عبد النعيم - عمرو بركات - نور السيدمحمد عبد الجواد - أحمد عامر.
الهجوم: عمر السعيد
ويأتي الجونة في المركز الحادي عشر من ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة من 32 مباراة.
أما الأهلي ففي المركز الثاني برصيد 72 نقطة.