تشكيل الجونة - عمر السعيد يقود الهجوم أمام الأهلي

يقود عمر السعيد هجوم الجونة أمام الأهلي بينما محمد نجيب في الدفاع.

ويتواجد الثنائي المحترف محمد الحبيب يكن وجوزيف جوناثان على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حارس: محمود الغرباوي

الدفاع: عمرو السعداوي - محمود الجزار - محمد نجيب - لؤي وائل.

الوسط: إسلام عبد النعيم - عمرو بركات - نور السيدمحمد عبد الجواد - أحمد عامر.

الهجوم: عمر السعيد

ويأتي الجونة في المركز الحادي عشر من ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة من 32 مباراة.

أما الأهلي ففي المركز الثاني برصيد 72 نقطة.