تشكيل الجونة - عمر السعيد يقود الهجوم أمام الأهلي

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 20:02

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الأهلي - الجونة

يقود عمر السعيد هجوم الجونة أمام الأهلي بينما محمد نجيب في الدفاع.

ويتواجد الثنائي المحترف محمد الحبيب يكن وجوزيف جوناثان على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

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حارس: محمود الغرباوي

الدفاع: عمرو السعداوي - محمود الجزار - محمد نجيب - لؤي وائل.

الوسط: إسلام عبد النعيم - عمرو بركات - نور السيدمحمد عبد الجواد - أحمد عامر.

الهجوم: عمر السعيد

ويأتي الجونة في المركز الحادي عشر من ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة من 32 مباراة.

أما الأهلي ففي المركز الثاني برصيد 72 نقطة.

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