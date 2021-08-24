تعرف على الهابطين والصاعدين إلى الدوري الممتاز بالموسم المقبل

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 19:52

كتب : FilGoal

الصاعدون من الدرجة الثانية

مع انتهاء موسم طويل كان عامرا بالأحداث والمفاجآت أحيانا، تحدد أخيرا كافة الصاعدين والهابطين إلى ومن الدوري المصري الممتاز بالموسم المقبل.

وهبط وادي دجلة إلى دوري الدرجة الثانية رسميا بعد التعادل مع سيراميكا كليوباترا بدون أهداف في الجولة الـ33 من الدوري المصري.

بذلك، لحق وادي دجلة بفريقي أسوان، والإنتاج الحربي إلى دوري الدرجة الثانية رسميا وقبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

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وادي دجلة هبط بعد 10 سنوات قضاها في الدوري الممتاز، فيما عاد أسوان والإنتاج الحربي إلى الدرجة الثاني بعد موسمين في الدوري الممتاز منذ آخر صعود لهما.

على الجهة الأخرى، صعدت ثلاثة فرق إلى الدوري الممتاز بالفعل، وجميعهم يصعدون لأول مرة.

وصعدت فرق الشرقية للدخان، وكوكاكولا، وفاركو إلى الدوري الممتاز بالموسم المقبل.

في الدوري الأهلي الزمالك الدرجة الثانية
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