تشكيل الأهلي - لطفي يحرس المرمى أمام الجونة.. وصلاح محسن يقود الهجوم

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 19:48

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

علي لطفي الأهلي الإنتاج الحربي

دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بـ علي لطفي في حراسة مرمى فريقه أمام الجونة.

ويلعب الأهلي ضد الجونة في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة للدوري المصري، في المباراة المقامة بملعب خالد بشارة.

واشتكى محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي من آلام في المعدة قبل مواجهة الجونة وشعر بحالة من الإعياء، لذلك استبعده الجهاز الفني من المباراة.

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وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: علي لطفي.

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول.

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – أفشة.

الهجوم: حسين الشحات – صلاح محسن – كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير - محمود وحيد – أحمد رمضان "بيكهام" – رامي ربيعة – مروان محسن – محمد شريف – سعد سمير – أكرم توفيق – والتر بواليا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر.

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