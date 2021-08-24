اكتمل ثلاثي الهبوط.. وادي دجلة إلى الدرجة الثانية

بعد 10 مواسم رفقة الكبار، سيعود وادي دجلة إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل رسميا.

ولحق وادي دجلة بـ أسوان، والإنتاج الحربي إلى الدرجة الثانية، فيما ضمن البنك الأهلي البقاء في الدوري الممتاز بأول مواسمه.

وتعادل وادي دجلة مع سيراميكا كليوباترا بدون أهداف، فيما تعادل الاتحاد السكندري مع البنك الأهلي بنفس النتيجة.

نتيجة المباراتين هبطت بوادي دجلة إلى الدرجة الثانية رسميا بعد 10 مواسم قضاها في الدوري الممتاز منذ صعوده، فيما ضمن البنك الأهلي البقاء لموسم آخر بين الكبار.

وادي دجلة ضد سيراميكا كليوباترا

تعادل وادي دجلة مع سيراميكا كليوباترا بدون أهداف على ملعب الأهلي WE السلام، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

بعد دقائق هادئة في اللقاء، كان الحدث الأكبر في الدقيقة الـ20 بطرد كوامي بونسو لاعب وسط سيراميكا كليوباترا مباشرة بعد تدخل عنيف.

سيراميكا كليوباترا أكمل المباراة منقوصا، لكن هذا لم يمنعهم من إيقاف محاولات وادي دجلة.

وفي الشوط الثاني، سدد أحمد عاطف رأسية رائعة في الدقيقة الـ50، تصدى لها عامر عامر إلى ركنية.

محاولات وادي دجلة لم تتوقف، وفي الدقيقة الـ74 أرسل أحمد عاطف عرضية أرضية رائعة نحو البديل أحمد شريف، والذي سدد من داخل ست ياردات، لكن عامر عامر تألق وتصدى لها ببراعة.

وكانت أقرب فرص وادي دجلة في الدقيقة الـ81 بعد تبادل رائع للكرة بين محمد عبد العاطي وأحمد شريف، ثم تمريرة إلى أحمد مجدي الذي سدد في العارضة.

وادي دجلة كثف الضغط، وأرسل إيزاكو ياكوبو عرضية في الدقيقة الـ86، قابلها أحمد شريف برأسية تصدى لها عامر عامر أيضا.

وادي دجلة سجل هدفا بالفعل في الدقيقة الـ92 عن طريق محمد هلال، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل، لينتهي اللقاء بالتعادل، ويهبط وادي دجلة إلى الدرجة الثانية رسميا.

التعادل رفع سيراميكا كليوباترا إلى 39 نقطة في المركز التاسع، فيما ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 29 نقطة في المركز الـ16 ليتأكد هبوطه إلى الدرجة الثانية رسميا.

الاتحاد السكندري ضد البنك الأهلي

وعلى ملعب الإسكندرية، تعادل الاتحاد السكندري مع البنك الأهلي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

كريم بامبو كاد يسجل الأول في الدقيقة الـ35 بعد رأسية متقنة، تصدى لها محمد صبحي إلى ركنية ببراعة.

الركنية نفذت عن طريق عاصم صلاح، وقابلها أحمد ياسين برأسية في المرمى، لكن الحكم المساعد رفع رايته وألغى محمد عادل الهدف للتسلل.

محمد عادل انتظر رأي تقنية الفيديو، والتي أكدت القرار ليلغى الهدف.

في شوط المباراة الثاني، كاد البنك الأهلي يسجل مجددا في الدقيقة الـ56 بعد عرضية، قابلها أحمد علي بلمسة فوق المرمى.

باقي دقائق المباراة مرت بهدوء، لينتهي اللقاء بالتعادل، ويضمن البنك الأهلي البقاء في الدوري الممتاز.

التعادل رفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 45 نقطة في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 34 نقطة في المركز الـ15 وضمن البقاء رسميا.