عودة لنقطة البداية.. أتالانتا يعلن ضم زاباكوستا

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 18:59

كتب : عبد الرحمن فوزي

زاباكوستا - تشيلسي

أعلن أتالانتا في بيان رسمي عن ضم دافيد زاباكوستا ظهير أيمن تشيلسي في صفقة انتقال دائم.

وفقا للتقارير، فإن النادي قد أتم الصفقة مقابل 10 مليون يورو متفوقا على فيورنتينا، الذي طلب ضم اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

اللاعب صاحب الـ 29 عاما كان قد انتقل لتشيلسي في 2017 قادما من صفوف تورينو.

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وتمكن زاباكوستا خلال تلك الفترة من المساهة في تتويج تشيلسي بكأس السوبر الأوروبي، والدوري الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان زاباكوستا قد خرج من ناشئين أتالانتا، ورحل نحو فريق أفيلينو، وعاد لأتالانتا مرة أخرى في 2014، قبل الانضمام لتورينو.

وقضى زاباكوستا الموسم الماضي معارا لجنوى، وشارك مع الفريق في 25 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدفين.

الدوري الإيطالي أتالانتا زاباكوستا
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