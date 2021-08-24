خبر في الجول – الشناوي قد يغيب عن الأهلي أمام الجونة

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 18:55

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - كايزر تشيفز - نهائي إفريقيا 2021 - محمد الشناوي

ربما يغيب محمد الشناوي حارس النادي الأهلي عن الفريق أمام الجونة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد الشناوي يعاني من آلام في المعدة، ويشعر بحالة من الإعياء.

آلام المعدة قد تبعد الشناوي عن لقاء الجونة، على أن يشارك علي لطفي بدلا منه.

أخبار متعلقة
مؤتمر بسيوني: الشناوي أنقذ الأهلي من عدة فرص خطيرة أمامنا رئيس النصر: لم نفاوض الشناوي مصدر من النصر لـ في الجول: لم نفاوض الشناوي حارس سيراميكا: لعبت 5 سنوات في الأهلي.. وسعيد بقميص الشناوي

ويلتقي الأهلي مع الجونة بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

ويحتاج الأهلي للفوز على الجونة مع انتظار تعثر الزمالك أمام الإنتاج الحربي، لتستمر آماله في المنافسة على لقب الدوري.

في الدوري الأهلي محمد الشناوي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل الجونة - عمر السعيد يقود الهجوم أمام الأهلي 3 دقيقة | الدوري المصري
تعرف على الهابطين والصاعدين إلى الدوري الممتاز بالموسم المقبل 13 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - لطفي يحرس المرمى أمام الجونة.. وصلاح محسن يقود الهجوم 18 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - الكشف عن إصابة أنس أسامة ومدة غيابه 22 دقيقة | رياضات أخرى
أنطونيو يزاحم برونو على الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021-2022 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اكتمل ثلاثي الهبوط.. وادي دجلة إلى الدرجة الثانية 28 دقيقة | الدوري المصري
أندية إنجلترا ترفض السماح للاعبي دول "المنطقة الحمراء" بالسفر للتوقف الدولي 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عودة لنقطة البداية.. أتالانتا يعلن ضم زاباكوستا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 2 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها 3 إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم 4 خبر في الجول - جلسة استماع في المحكمة الرياضية حول مشاركة ناصف أمام دجلة.. و"القرار قبل نهاية الموسم"
قد ينال إعجابك