خبر في الجول – الشناوي قد يغيب عن الأهلي أمام الجونة

ربما يغيب محمد الشناوي حارس النادي الأهلي عن الفريق أمام الجونة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد الشناوي يعاني من آلام في المعدة، ويشعر بحالة من الإعياء.

آلام المعدة قد تبعد الشناوي عن لقاء الجونة، على أن يشارك علي لطفي بدلا منه.

ويلتقي الأهلي مع الجونة بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

ويحتاج الأهلي للفوز على الجونة مع انتظار تعثر الزمالك أمام الإنتاج الحربي، لتستمر آماله في المنافسة على لقب الدوري.