تذاكر من مصر ورقم قياسي للصحفيين.. تأهب في فرنسا مع اقتراب ظهور ميسي الأول

اقترب الظهور الأول للأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بعد الانتقال في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع برشلونة.

وأصبح شبه مؤكدا أن يظهر ليونيل ميسي مع باريس الأحد المقبل أمام ستاد ريمس.

تم بيع 20,546 تذكرة للمباراة لتنفذ كل التذاكر قبل 10 أيام على المباراة.

وقال ألكسندر جانين، رئيس مكاتب التذاكر في ريمس في تصريحات لصحيفة ليكيب: "جرت عمليات شراء عبر الإنترنت لتذاكر من تشيلي وكوريا الجنوبية وتايلاند ومصر والهند".

وبحسب ليكيب، فإنه تم تقديم أكثر من 120 طلب إعلامي لحضور المباراة كان بعضها من خارج فرنسا خصوصا الأرجنتين.

المسؤولون في ملعب ريمس أوضحوا أن الرقم القياسي كان 113 تصريحات صحفيا عندما زار زلاتان إبراهيموفيتش وديفيد بيكهام الملعب في 2013.

ويخرج باريس سان جيرمان لمواجهة ستاد ريمس 29 أغسطس الجاري.

باريس يتصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط بعد ثلاث مباريات.

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