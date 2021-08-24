مصدر من فاركو لـ في الجول: نرغب في التعاقد مع ثنائي طلائع الجيش

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 18:18

كتب : حامد وجدي

احتفال أحمد سمير بهدف طلائع الجيش أمام الزمالك

يرغب نادي فاركو في التعاقد مع ثنائي طلائع الجيش، أحمد سمير وعمرو جمال بداية من الموسم المقبل.

عمرو جمال

النادي : طلائع الجيش

أحمد سمير

النادي : طلائع الجيش

فاركو
طلائع الجيش

وكان نادي فاركو قد صعد حديثا إلى الدوري المصري للمرة الأولى في تاريخه.

وقال مصدر بنادي فاركو لـ FilGoal.com: "يرغب الفريق في تدعيم صفوفه بثنائي طلائع الجيش".

أخبار متعلقة
إيهاب جلال: راض عن الأداء أمام طلائع الجيش.. وشكرا فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي يضمن البقاء في الدوري بتعادل سلبي مع طلائع الجيش إنبي يتعادل مع طلائع الجيش طلائع الجيش: هذا موقف التظلم ضد اتحاد الكرة بسبب الكونفدرالية

وأوضح "نريد التدعيم بضم أحمد سمير في مركز الجناح وعمرو جمال في مركز الهجوم".

وكشف مصدر فريق فاركو "يرغب ثنائي طلائع الجيش في خوض تجربة جديدة".

واختتم تصريحاته "من المقرر أن الأيام المقبلة يبدأ الفريق مفاوضاته مع مسؤولي طلائع الجيش".

ودعم فاركو صفوفه بثلاث صفقات حتى الآن بكل من كينجسلي سوكاري ورزقي حمرون ومحمد فؤاد.

الدوري المصري فاركو طلائع الجيش عمرو جمال أحمد سمير
نرشح لكم
أخر الأخبار
تذاكر من مصر ورقم قياسي للصحفيين.. تأهب في فرنسا مع اقتراب ظهور ميسي الأول 12 دقيقة | الدوري الفرنسي
رئيس يوفنتوس السابق: التعاقد مع رونالدو كان خطأ 17 دقيقة | أوروبا
مصدر من فاركو لـ في الجول: نرغب في التعاقد مع ثنائي طلائع الجيش 18 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: مانشستر وتشيلسي يتنافسان على ضم ساؤول 38 دقيقة | ميركاتو
استراحة صراع البقاء – دجلة (0)-(0) سيراميكا كليوباترا.. والاتحاد (0)-(0) البنك الأهلي.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
روبرتسون جاهز لقمة ليفربول وتشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
في الدرجة الثانية - علاء عبد العال يخلف محمد صلاح في تدريب القناة 2 ساعة | مصر
حمد إبراهيم لـ في الجول: الإسماعيلي تقدم بعرض رسمي لتجديد عقد إيهاب جلال 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 2 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها 3 إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم 4 خبر في الجول - جلسة استماع في المحكمة الرياضية حول مشاركة ناصف أمام دجلة.. و"القرار قبل نهاية الموسم"
قد ينال إعجابك