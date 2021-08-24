مصدر من فاركو لـ في الجول: نرغب في التعاقد مع ثنائي طلائع الجيش

يرغب نادي فاركو في التعاقد مع ثنائي طلائع الجيش، أحمد سمير وعمرو جمال بداية من الموسم المقبل.

وكان نادي فاركو قد صعد حديثا إلى الدوري المصري للمرة الأولى في تاريخه.

وقال مصدر بنادي فاركو لـ FilGoal.com: "يرغب الفريق في تدعيم صفوفه بثنائي طلائع الجيش".

وأوضح "نريد التدعيم بضم أحمد سمير في مركز الجناح وعمرو جمال في مركز الهجوم".

وكشف مصدر فريق فاركو "يرغب ثنائي طلائع الجيش في خوض تجربة جديدة".

واختتم تصريحاته "من المقرر أن الأيام المقبلة يبدأ الفريق مفاوضاته مع مسؤولي طلائع الجيش".

ودعم فاركو صفوفه بثلاث صفقات حتى الآن بكل من كينجسلي سوكاري ورزقي حمرون ومحمد فؤاد.