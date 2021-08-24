رئيس يوفنتوس السابق: التعاقد مع رونالدو كان خطأ

شدد جيوفاني كوبولي رئيس يوفنتوس السابق على أن تعاقد النادي مع كرستيانو رونالو كان خطأ منذ البداية.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وقال كوبولي في تصريحات لموقع سيري أه نيوز: "كنت دائما صادقا، التعاقد مع رونالدو من البداية كان خاطئ، من المستحيل استرداد الاستثمار فيه".

وتابع "رونالدو لاعب عظيم، ولكن لأكون صريحا، كلما رحل بشكل أسرع سيكون من الأفضل له وليوفنتوس".

واستمر "رحيل رونالدو وتمديد تعاقد ديبالا سيكون أفضل للجميع، على الرغم من أن رحيله في الفترة المقبلة سيكون صعبا، لذلك أعتقد أنه سيبقى في النهاية".

وأضاف "أتمنى أن يستخدمه أليجري بذكاء خلال المباريات مثل مباراة أودينيزي".

وأوضح "المهاجمين يعملون معا بشكل جيد، حين يكون خارج الملعب، وهو قد يكون مفيدا جدا من على دكة البدلاء".

وكانت بعض التقارير قد كشفت عن رغبة رونالدو في الرحيل عن يوفنتوس لعدم توافقه مع أليجري مدرب الفريق.

كما كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن جلوس رونالدو على دكة البدلاء في مباراة يوفنتوس كان بطلب منه بسبب رغبته في البحث عن عرض للرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية.

رونالدو شارك مع يوفنتوس الموسم الماضي في 44 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 36 هدفا وصناعة أربعة آخرين.