انتهى صراع البقاء – دجلة (0)-(0) سيراميكا كليوباترا.. والاتحاد (0)-(0) البنك الأهلي.. نهاية المباراتين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي صراع البقاء في الجولة الـ33 من الدوري المصري.

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وادي دجلة ضد سيراميكا كليوباترا (0/0)

نهاية المباراة

ق. 93 هدف لوادي دجلة يلغى للتسلل.

ق. 87 عرضية يقابلها أحمد شريف برأسية، ويتصدى لها عامر عامر إلى ركنية.

ق. 81 تبادل رائع للكرة وتصويبة من أحمد مجدي في العارضة.

ق. 74 عرضية أرضية من أحمد عاطف، يقابلها أحمد شريف بلمسة من داخل الست ياردات وعامر عامر يتألق ويتصدى لها.

ق. 50 رأسية من أحمد عاطف يتصدى لها عامر عامر إلى ركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 20 طرد كوامي بونسو بشكل مباشر.

بداية المباراة

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الاتحاد السكندري ضد البنك الأهلي (0/0)

نهاية المباراة بالتعادل

ق. 56 أوووه عرضية يقابلها أحمد علي بلمسة فوق المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 36 هدف ملغي للبنك الأهلي عن طريق أحمد ياسين لكن يلغى بداعي التسلل. ركنية نفذها عاصم صلاح وقابلها ياسين برأسية في المرمى. وألغاها الحكم بداع التسلل.

ق. 35 رأسية من كريم بامبو ينقذها محمد صبحي ببراعة إلى ركنية.

بداية المباراة

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