في الدرجة الثانية - علاء عبد العال يخلف محمد صلاح في تدريب القناة

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 16:32

كتب : رضا السنباطي

علاء عبد العال - القناة

أعلن نادي القناة تعيين علاء عبد العال مديرا فنيا للفريق بدءا من الموسم المقبل ليخلف محمد صلاح.

وحسبما علم FilGoal.com فأن علاء عبد العال مدرب أسوان السابق سيشاهد مباراة ودية اليوم للوقوف على أداء اللاعبين.

وقاد عبد العال، مدرب إنبي والداخلية والشرقية السابق، فريق أسوان في الموسم في 22 مباراة فاز في 7 منها وخسر 10.

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وصرّح محمد صلاح لـ FilGoal.com قائلا: "أنهيت عقدي بالتراضي رغم تجديده قبل نهاية الموسم الماضي والتعاقد مع لاعبين جدد".

وأوضح "مجلس الإدارة الجديد رغب في تعيين جهاز فني جديد".

وقاد محمد صلاح القناة في الموسم الماضي وقاد الفريق لتحقيق 9 انتصارات و10 تعادلات و5 هزائم.

واحتل القناة المركز السادس الموسم الماضي في مجموعة القاهرة بالدرجة الثانية بفارق 9 نقاط عن كوكاكولا.

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