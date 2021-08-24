حمد إبراهيم لـ في الجول: الإسماعيلي تقدم بعرض رسمي لتجديد عقد إيهاب جلال

كشف حمد إبراهيم مدرب عام الإسماعيلي تقدم اللجنة الفنية بقيادة عماد سليمان بعرض رسمي لـ إيهاب جلال لاستمراره مع الجهاز المعاون لموسم آخر.

وقال حمد إبراهيم لـ FilGoal.com: "لا بد أن تكون هناك رؤية للخطوة التالية وبيان احتياجات الفريق الموسم المقبل".

وأضاف "الإسماعيلي الأهم لدينا حاليا عن أي عرض آخر ولابد أن نعلن وجود بطئ من البداية في إعلان الرغبة الرسمية للجهاز الفني واللاعبين من الإدارة".

وأردف "تسبب ذلك في عدم إتمام التعاقد مع فخر الدين بن يوسف الذي انتقل إلى بيراميدز".

وتساءل "من تعاقد معه لمدة موسم واحد فقط كان لابد أن يحمل رؤية مد التعاقد مع لاعب صاحب خبرة كبيرة".

وتابع "الحديث عن التعاقدات الجديد لا يمكن أن يتم إلا بعد تجديد عقد الجهاز الفني حتى يصبح مسؤول عن الصفقات".

وأتم "من المؤكد حدوث تغييرات كبيرة في صفوف الفريق في حال استمر الجهاز الفني وهو ما دعا لاكتشاف كل لاعبي الفريق".

ووصل الإسماعيلي للنقطة رقم 38 ليحتل المركز التاسع بجدول الترتيب.

وبعدما وصل الإسماعيلي للنقطة 35 أصبح صراع البقاء في الدوري منحصرا بين البنك الأهلي ووادي دجلة.

البنك الأهلي يحتل المركز الـ15 برصيد 33 نقطة ودجلة في المركز الـ16 برصيد 28 نقطة.