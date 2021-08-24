ناجلزمان: نوير سيغيب عن مباراة الكأس

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 16:15

كتب : FilGoal

مانويل نوير - بايرن - إشبيلية

أوضح يوليان ناجلزمان المدير الفني لبايرن ميونيخ أن حارسه مانويل نوير لن يشارك عن مباراة البافاري المقبلة في كأس ألمانيا بسبب الإصابة.

ويحل بايرن ضيفا على فريق بريمر، الذي يلعب في دوري الدرجة الخامسة ضمن الدور الأول من كأس ألمانيا يوم الأربعاء.

وقال ناجلزمان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "مانويل نوير سيرتاح لأنه مصاب في قدمه، فهو لن يسافر معنا".

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وأضاف "سيبقى مانويل في ميونيخ ليقوم ببعض التدريبات المكثفة".

وتابع "الوضع نفسه ينطبق على ليون جرويتسكا".

وتحدث المدرب الشاب عن خصم بايرن في الكأس قائلا: "بالنسبة لهم هذه مباراة تحدث مرة واحدة في العمر".

وأكمل "الحقيقة هي أننا بحاجة إلى الفوز ونريده، مما يعني أننا بحاجة إلى الاستمرار في التركيز على المهمة التي نحن بصددها".

مانويل نوير بايرن ميونيخ
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