كرة سلة - مصر تتفوق على إفريقيا الوسطى 72-56 في افتتاح بطولة إفريقيا 2021

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 15:34

كتب : محمد سمير

منتخب مصر لكرة السلة - بطولة إفريقيا 2021

فاز منتخب مصر لكرة السلة على إفريقيا الوسطى بنتيجة 72-56 في الجولة الأولى من بطولة إفريقيا لرجال كرة السلة والمقامة العاصمة الرواندية كيجالي بمشاركة 16 منتخبا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار منتخبات تونس وإفريقيا الوسطى وغينيا.

وتفوق الفراعنة وسيطروا على مجريات اللقاء، فانتهى الربع الأول بالفوز 13-9، ثم تعزز في الربع الثاني 33-25.

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في الربع الثالث واصل الفراعنة التفوق على الرغم من فوز إفريقيا الوسطى بالربع بفارق نقطة.

في الربع الرابع وسع الفراعنة الفارق لتنتهي المباراة بنتيجة 72-56.

وتلتقي مصر مع تونس يوم الخميس المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تم تقسيم الـ 16 منتخبا على أربع مجموعات بواقع أربعة فرق في كل مجموعة.

ويتم إقصاء المنتخب الأخير من كل مجموعة وصاحب المركز الرابع بينما يتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى ربع النهائي.

بينما صاحبا المركزين الثاني والثالث يتأهلان إلى ثمن النهائي إذ يتأهل 12 منتخبا في النهاية للأدوار الإقصائية بعد استبعاد صاحب المركز الرابع من كل مجموعة.

بعدما تأهل متصدروا المجموعات الأربعة إلى ربع النهائي مباشرة، ينتظر كل منهم الفائز من مواجهة ثمن النهائي بين ثاني وثالث كل مجموعة.

ويشارك الفراعنة في بطولة إفريقيا للمرة 24 في التاريخ ويبحث الفريق عن اللقب السادس والغائب منذ 38 عاما.

وكانت مصر قد حققت لقب بطولة إفريقيا خمس مرات أعوام (1962، 1964، 1970، 1975، 1983).

بينما حقق منتخب مصر الوصافة 4 مرات بعد اللقب الأخير أخرهم كانت عام 2013.

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