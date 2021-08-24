جبهة ليفربول اليسرى في أمان حتى 2026.. روبرتسون يجدد

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 15:23

كتب : FilGoal

أندرو روبرتسون

أعلن نادي ليفربول تمديد تعاقده مع الظهير الأيسر أندي روبرتسون حتى صيف 2026.

عقد قائد منتخب اسكتلندا مع الحمر كان ينتهي في صيف 2024.

وقال روبرتسون لموقع ناديه: "من الواضح أنه عندما بدأت المفاوضات وبدا كما لو أن مستقبلي سيكون هنا على المدى الطويل أكثر مما كان عليه، أعتقد أنه ليس سراً أنني سعيد في هذا النادي".

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وأضاف "أريد البقاء في هذا النادي لأطول فترة ممكنة، أشعر بالسعادة هنا أنا وعائلتي، نشعر بالاستقرار هنا، ويسعدني أن الرحلة ستستمر".

الدولي الاسكتلندي انضم إلى ليفربول في صيف 2017، وقاد الفريق للتتويج بـ4 بطولات، دوري أبطال أوروبا 2019 والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، والدوري الإنجليزي 2020.

وشارك روبرتسون في 177 مباراة بقميص ليفربول منذ انتقاله من هال سيتي.

وأصبح روبرتسون خامس لاعب في فريق يورجن كلوب يقوم بتمديد تعاقده مع ليفربول في الأسابيع الأخيرة، بعد ترينت ألكسندر-أرنولد وفابينيو وأليسون بيكر وفيرجيل فان دايك.

ويسعى ليفربول لفعل الأمر نفسه مع نجم الفريق محمد صلاح الذي ينتهي تعاقده مع الحمر في صيف 2023.

أندي روبرتسون ليفربول
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