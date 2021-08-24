كرة يد - الأهلي يكتسح سوكوتو ريما 46-26 في أولى مواجهات كأس الكؤوس الإفريقية

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 14:35

كتب : محمد سمير

كرة يد - الأهلي والزمالك

اكتسح الأهلي لكرة اليد ضيفه سوكوتو ريما النيجيري بنتيجة 46-26 في الجولة الأولى منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية للأندية المقامة بمدينة مكناس المغربية في نسختها الـ 37.

وتواجد الأهلي في المجموعة الأولى بجوار أندية فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري.

وبسط الأهلي سيطرته المبكرة منذ بداية اللقاء فاستطاع إنهاء الشوط الأول بنتيجة 22-12.

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وفي الشوط الثاني ضرب الأهلي بقوة وتفوق بنتيجة 46-26 أي بفارق 20 نقطة.

ويلتقي الأهلي يوم الخميس المقبل مع ريد ستار الإيفواري في السادسة مساءً.

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وتقام منافسات بطولة كأس الكؤوس بمشاركة 8 أندية والذين تم تقسيمهم على مجموعتين.

وتقام منافسات دور المجموعات بنظام الترتيب فقط أي أنه لن يتم إقصاء أي فريق خلال ذلك الدور.

بعد ذلك يلعب أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية وهكذا في الدور ربع النهائي.

ويقام دور ربع النهائي بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

يعتبر المجمع البترولي الجزائري هو البطل التاريخي لمنافسات كأس الكؤوس الإفريقية برصيد 9 ألقاب.

أما الأهلي ففي المركز الرابع برصيد 3 ألقاب رغم وصوله إلى النهائي في 8 مناسبات سابقة.

ويتساوى الأهلي في الألقاب مع فريق الترجي التونسي، أما الزمالك فيأتي في المركز الثاني بالتساوي مع الإفريقي برصيد 5 ألقاب لكل منهما.

ولم يغب الأهلي عن النهائي منذ نسخة عام 2013 سوى مرة واحدة عام 2016 عندما حصد الزمالك لقب البطولة على حساب الترجي بنتيجة 26-25.

وشارك الأهلي ست مرات في النهائي بأخر سبع نسخ ونجح في حصد ثلاثة ألقاب منهم وخسارة مثلهم.

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