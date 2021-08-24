فالفيردي مستمر مع ريال مدريد حتى 2027

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 14:05

كتب : FilGoal

فيدي فالفيردي - ريال مدريد - إشبيلية

نجح نادي ريال مدريد في تمديد عقد لاعبه فيدي فالفيردي حتى صيف 2027.

الصحف الإسبانية كشفت صباح الثلاثاء أن ريال مدريد سيعلن عن الأمر رسميا، وهو ما تم في هذه الأثناء.

عقد فالفيردي الحالي مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2025.

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فالفيردي انضم إلى ريال مدريد في عام 2016 قادما من نادي بينارول الأورجوياني.

سعر فالفيردي في سوق الانتقالات وصل إلى 65 مليون يورو.

وشارك لاعب منتخب أوروجواي في أول مباراتين لريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم بشكل أساسي.

فيدي فالفيردي ريال مدريد
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