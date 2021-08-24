ماركا: الغموض يحيط بمستقبل موريبا مع برشلونة

مازال موقف إيليكس موريبا لاعب برشلونة الإسباني غامضا حتى الآن، هل سيكون ضمن صفوف الفريق الكتالوني في الموسم الجديد أم سيرحل عن النادي هذا الصيف.

إلايش موريبا النادي : برشلونة برشلونة

ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريرا مفصلا حول موقف اللاعب حتى الآن، حيث رفض لاعب خط الوسط الموهوب عرض تجديد عقد برشلونة، فيما انتقد رونالد كومان بشدة موقف لاعبه في آخر مؤتمر صحفي له.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب أبلغ الاتحاد الغيني لكرة القدم أنه سيتخلى عن المنتخب الإسباني ليلعب مع بلده الأصلي، خاصة في ظل التقارير التي أشارت إلى انه من الممكن ان يرحل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

موقف برشلونة

أوضحت الصحيفة الإسبانية أنه مع عرض التجديد الأخير، كان النادي يعتزم مواءمة راتب موريبا الحالي في السنة الأولى من العقد الجديد، بينما سيزداد راتبه تدريجيا في المواسم التالية.

ولكن يتفاوض برشلونة حاليا على تخفيض رواتب العديد من اللاعبين بسبب مشاكلهم المالية الحالية، ولم يترددوا في تخفيض راتب اللاعب الشاب بعد أن رفض عرضهم، وذلك بسبب الأعباء الإقتصادية التي يمر بها النادي.

ردة فعل النادي كانت قاسية وغير معتادة، لكن حجة برشلونة هي أنهم ليسوا على استعداد لترقية اللاعبين الذين سيغادرون الفريق لاحقا في صفقة انتقال مجانية، ولا يستفيد منهم النادي.

وشددت ماركا على أن عقد موريبا سينتهي عام 2022 وإذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق، فلن يشارك اللاعب في تدريبات الفريق الأول لمدة عام أو يغادر هذا الصيف إلى ناد آخر إذا حصل على عرض مرضي للنادي الكتالوني.

صلابة اللاعب

أشارت ماركا إلى أن موريبا كان أولوية بالنسبة للمدير الفني الهولندي رونالد كومان على حساب كلا من ريكي بويج، وميراليم بيانيتش الموسم الماضي، عندما تمكن من الحصول على بعض الوقت مع الفريق الأول.

لكن عرض التجديد المقدم من برشلونة لا يلبي مطالبه المالية وهذا هو السبب وراء قراره برفض العرض، والانتظار لعرض أفضل من أجل الرحيل عن النادي الكتالوني.

لكن البلوجرانا لم يتحدث من وكلاء اللاعب مرة أخرى حيث يبحث عن بدائل وعروض محتملة، خاصة مع اهتمام لايبزيج الألماني، ووجود تقارير تشير لاهتمام كلا من تشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيان بالتعاقد معه.

خيبة أمل كومان

ذكرت الصحيفة الإسبانية أن المدير الفني الهولندي كان شديد القسوة على اللاعب في المؤتمر الصحفي الخاص به الجمعة الماضي، حيث تحدث كومان عن موريبا لإيصال رسالة مفادها أن المال لم يكن أهم شيء وهو في سن موريبا.

ومع ذلك، لم تصل رسالته لأن اللاعب مازال متمسك برفض العرض، خيبة أمل كومان منطقية لأن موريبا لاعب اعتمد عليه كومان في العديد من الأوقات الموسم الماضي.

يذكر أن أليكيس موريبا لاعب وسط برشلونة لعب 14 مباراة في الدوري الإسباني سجل خلالها هدفا وصنع 3 أخرين، كما توج مع الفريق بلقب كأس ملك إسبانيا.