أوباميانج و12 لاعبا في دوريات فرنسا بقائمة الجابون لمواجهة مصر

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 13:14

كتب : FilGoal

منتخب الجابون

كشف الفرنسي باتريس نوفو المدير الفني لمنتخب الجابون قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة منتخبي ليبيا ومصر في تصفيات كأس العالم 2022 مطلع الشهر المقبل.

ستلعب الجابون ضد ليبيا أولا، ثم تستضيف مصر في الخامس من سبتمبر في ثاني جولات التصفيات.

القائمة ضمت اسم بيير إيمريك أوباميانج نجم أرسنال، بالإضافة إلى 12 لاعبا ينشطون في دوريات فرنسا.

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وجاءت القائمة على النحو التالي:-

حراسة المرمى: مفا ميوزي – أمونومي – نزي دونالد.

خط الدفاع: لويد بالون– – أنتوني أيونو – موسافو كينج - واتشير – يوهان أوبيانج– إيكويلي مانجا.

خط الوسط: ماريو ليمينا – ليفي ماديندا – بوكو بيوجو – أسومو أكوي – جيلور كانجا – سيرجي نجوالي.

الهجوم: بيير إيمريك أوباميانج – ميزو ميسي – جيم أليفناه – فهد ندزينجوي – أرون بوبيندزا – دينيس بوانجا.

القائمة الاحتياطية: دافيد سامبيسا – ألوجو تونج – أولريتش إينيمي – لويس أميكا أوتشانجا – كيفين مايي – كريست نجويما – كيفن مايي – سيدني أوبيسا – ديديه ندونج.

الجابون مصر بيير إيمريك أوباميانج
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