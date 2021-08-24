سبورت: كوتينيو جاهز للعودة.. ولا يرغب في اللعب بالدوري الإنجليزي بسبب ليفربول

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن فيليبي كوتينيو أصبح جاهز للعودة مرة أخرى للملاعب بعد غياب تسعة أشهر حيث أصبح البرازيلي جاهزا للعب كرة القدم مرة أخرى.

فيليبي كوتينيو النادي : برشلونة برشلونة

وأوضحت الصحيفة أن لاعب خط الوسط سيكون جزءا من مواجهة خيتافي في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، الأحد المقبل.

وأشار تقرير سبورت إلى أن نادي برشلونة كان يبحث عن مخرج للاعب البرازيلي كويتنيو، للتخلص من اللاعب، والرحيل عن البارسا، ولكن لم تأتي العروض المناسبة للنادي الكتالوني للتخلي عن اللاعب.

ووفقا لوكيل كوتينيو، كيا جورابشيان، فإن اللاعب لم يرغب في سماع عروض من فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب علاقته الجيدة مع ليفربول فريقه السابق.

ومن جانبه علق جورابشيان في تصريحات قائلا: "أعتقد أن ليفربول متأصل في قلبه، لقد كان معجبا بموسم حصد لقب الدوري الإنجليزي، لقد أرادهم أن يفوزوا باللقب".

وشدد تقرير سبورت أنه خلال الصيف كان هناك حديث عن احتمال رحيل كوتينيو إلى إيفرتون، غريم ليفربول التاريخي، ولكن اللاعب لا يريد أن يلعب في فريق يتنافس ضد فريقه السابق.

واختتمت الصحيفة الإسبانية تقريرها بأن كوتينيو سيستمر في برشلونة لموسم إضافي واحد على الأقل، حيث أن كومان معجب باللاعب خاصة مع المستوى الجيد الذي قدمه مع الفريق الموسم الماضي قبل تعرضه للإصابة.

يذكر أن كوتينيو لعب 12 مباراة بقميص البارسا في الليجا الإسبانية سجل خلاها هدفين وصنع هدفين أخرين.