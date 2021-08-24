انتهت كرة يد كأس الكؤوس الإفريقية - الأهلي (46) (26) سوكوتو ريما.. فوز ساحق

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 12:55

كتب : FilGoal

فريق يد الأهلي مواليد 2000

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي وسوكوتو ريما النيجيري في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بجوار أندية فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري، في البطولة التي تقام بمدينة مكناس المغربية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــا.

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انتهت.. الأهلي يسحق سوكوتو ريما 46-26

بداية الشوط الثاني

ق 30: نهاية الشوط الأول. الأهلي 22-12 سوكوتو ريما

ق 6: الأهلي 7-2 سوكوتو ريما

ق 5: الأهلي 6-1 سوكوتو ريما

بداية اللقاء

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