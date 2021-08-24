رئيس الزمالك: سنسعى للفوز بالمباراة الأخيرة في حالة حسم الدوري أمام الانتاج

شدد حسين لبيب رئيس الزمالك أن فريقه يستهدف الفوز بالمباراتين المتبقيتين من الدوري المصري، رغم أن الفوز بلقاء الانتاج الحربي يمنح الفريق اللقب.

الفوز على الانتاج الحربي يعني تتويج الزمالك بالدوري بغض النظر عن نتائج منافسه الأهلي، فالفارق بينهما في قمة الدوري 4 نقاط.

وقال لبيب لقناة ناديه: "يسيطر الحماس على اللاعبين من أجل تحقيق الفوز في كل المباريات المتبقية، حين كان الباقي من سباق الدوري 5 مباريات وعدوا الإدارة بتحقيق الفوز بها، ننظر لهذه المباريات كنهائي كأس".

وأضاف "حتى لو حسمنا لقب الدوري أمام الانتاج الحربي يوم الثلاثاء، سنسعى للفوز بالمباراة الأخيرة حتى تصبح روح الانتصار هي السمة المعروفة عن نادي الزمالك".

الزمالك سيلاقي البنك الأهلي في الجولة الختامية يوم الجمعة المقبل.

وتحدث عن شائعات ضم عبد الله السعيد لاعب بيراميدز بقوله: "إنه موهبة لا غبار عليها، لكن قائمة الزمالك تضم عدد كبير من اللاعبين المتواجدين في الفريق أو المعارين".

وأردف لبيب "كل الحديث عن الصفقات مؤجل حتى ينتهي الدوري، إلى الآن لا توجد مفاوضات رسمية مع الأندية الأخرى حول أي لاعب".