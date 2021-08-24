سكاي: إنتر ميلان يسعى للحصول على بيلوتي من تورينو

ذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن نادي إنتر ميلان يسعى لضم اللاعب أندريا بيلوتي من نادي تورينو هذا الصيف لتدعيم صفوف الفريق.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن إنتر ميلان يعتبر أحد المرشحين للفوز بالصفقة المحتملة، بالإضافة إلى أن أوربانو كايرو رئيس نادي تورينو طلب من 20 إلى 22 مليون يورو للتخلي عن اللاعب الإيطالي الدولي لصالح إنتر.

وأوضحت سكاي أن مديري إنتر ميلان، بيبي ماروتا وبييرو أوسيليو قد التقيا برئيس تورينو للتفاوض حول الصفقة.

وشدد تقرير الشبكة الإيطالية أن صفقة انتقال بيلوتي إلى إنتر إذا تمت ستكون أرخص بنحو 10 ملايين يورو من الصفقة التي تمت بين إنتر ولاتسيو بشأن خواكين كوريا.

ويستهدف إنتر مهاجمين جدد هذا الصيف، لتعويض رحيل روميلو لوكاكو إلى تشيلسي الإنجليزي، ولذلك يسعى إنتر للظفر بخدمات المهاجم الإيطالي، في حين أن انتقال مهاجم أتالانتا دوفان زاباتا يبدو مستبعدا تماما.

يذكر أن أندريا بيلوتي شارك في 35 مباراة مع تورينو في الدوري الإيطالي سجل خلالها 13 هدفا وصنع 7 أخرين.