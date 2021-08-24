موهبة يونايتد ينتقل إلى نوتنجام فورست

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 11:54

كتب : FilGoal

جماهير مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد انتقال لاعبه جيمس جارنر إلى نوتنجام فورست على سبيل الإعارة.

جاميس جارنر

النادي : مانشستر يونايتد

نوتينجهام فورست

وقع اللاعب الموهوب عقدًا جديدًا مع مانشستر يونايتد قبل الموافقة على قضاء فترة إعارة ثانية مع نوتنجام في دوري القسم الثاني، حسب موقع ناديه.

وقال جارنر لموقع يونايتد: "الموسم الماضي، حصلت على فترة إعارة جيدة هناك، لذا لا يمكنني الانتظار للعودة واللعب في مثل هذا الدوري الصعب وإظهار قدرتي للجميع وآمل أن أظهر للجميع ما يمكنني القيام به".

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اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا أضاف "لقد كان مانشستر يونايتد جزءًا كبيرًا من حياتي لأكثر من 10 سنوات، وخروجي على سبيل الإعارة يظهر مدى ثقة النادي بي".

وتابع "لقد كنت هنا منذ أن كنت طفلاً، ومن الواضح أن طموحاتي هي أن أصبح لاعبًا في الفريق الأول. بالطبع، أنا أعرف ما يتطلبه الأمر وأعرف ما يجب أن أفعله".

وأتم "بالطبع، أريد أن أكون لاعبًا في الفريق، أريد أن ألعب أمام الجماهير أسبوعًا بعد أسبوع، أريد أن أفوز بالألقاب في النادي. أريد أن أكون جزءًا كبيرًا من النادي وهذا هو هدفي النهائي".

جيمس جارنر مانشستر يونايتد نوتنجام فورست
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