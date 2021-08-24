موندو ديبورتيفو: اجتماعات مع وكلاء بوسكيتس وروبيرتو لتخفيض الرواتب

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن برشلونة سيجتمع مع وكيل كلا من سيرخيو بوسكيتس قائد الفريق، وزميله سيرجي روبيرتو من أجل العمل على تخفيض الراتب.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي الكتالوني تعمل على تخفيض راتب اللاعبان بعد تخفيض جيرارد بيكيه راتبه مع الفريق.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد تخفيض بيكيه لراتبه، فإن الدور على سيرخيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو كما أوضح المدير العام للبارسا، فإن اللاعبان في المرحلة النهائية لإغلاق ذلك الأمر، حيث تم استدعاء وكيلهما جوسيب ماريا أوروبيتج في مكاتب النادي لعقد اجتماع يأمل من خلاله جميع الأطراف أن يكون اجتماع نهائي.

وعن بوسكيتس قالت موندو ديبورتيفو في تقريرها، إن قائد الفريق سيخفض راتبه بنسبة 25 %، إلى جانب أنه سيتم تأجيل الدفع بالنسبة له.

ومن جانبه، فإن سيرجي روبرتو سيخفض راتبه بنسبة 40%، حيث يتبقى له عامين في عقده، حتى عام 2024.

يذكر أن إدارة برشلونة تسعى لتخفيض عدد من رواتب بعض اللاعبين في محاولة منهم لتخفيف الأعباء الإقتصادية على النادي في الفترة المقبلة.

وكان نادي برشلونة تعادل في ثاني مواجهاته أمام أتليتك بيلباو في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، حيث انتهت المباراة بينهم بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويواجه البارسا فريق خيتافي في الجولة الثالثة على ملعب كامب نو.