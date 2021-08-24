التشكيل المتوقع لـ الأهلي - كهربا يعوض غياب طاهر.. وصلاح محسن في الهجوم أمام الجونة

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 11:08

كتب : حسام نور الدين

الأهلي والمصري

من المتوقع أن يبدأ محمود عبد المنعم "كهربا" مواجهة الأهلي أمام الجونة في الجولة 33 من الدوري المصري لتعويض غياب طاهر محمد طاهر بسبب الإيقاف.

ويحتاج الأهلي للفوز مع تعثر الزمالك أمام الإنتاج الحربي من أجل تأجيل حسم اللقب للجولة الأخيرة.

وقد يبدأ صلاح محسن في الهجوم على الرغم من عودة محمد شريف لقائمة الفريق عقب تعافيه من الإصابة.

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ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أكرم توفيق – رامي ربيعة - ياسر إبراهيم – علي معلول

الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج

أمامهما: حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - محمود عبد المنعم "كهربا"

الهجوم: صلاح محسن

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 72 نقطة بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر.

الأهلي في الدوري الدوري المصري التشكيل المتوقع لـ الأهلي
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