التشكيل المتوقع لـ الزمالك - مفاضلة بين شيكابالا وأوباما.. والجزيري يقود الهجوم أمام الإنتاج

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 10:58

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا - الزمالك - زيزو

يفاضل باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك بين يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" في مركز صانع الألعاب عند مواجهة الإنتاج الحربي في الجولة 33 من الدوري.

ويحتاج الزمالك للفوز فقط من أجل حصد لقب الدوري للمرة الـ 13 في تاريخه.

وكان شيكابالا قد بدأ أساسيا في المباراة الماضية أمام سيراميكا كليوباترا، بينما شارك أوباما بديلا في الشوط الثاني.

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ويأتي تشكيل الزمالك المتوقع:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - محمد عبدالشافي

الوسط: طارق حامد - إمام عاشور

أمامها: أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم "أوباما" (محمود عبد الرازق "شيكابالا") - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري مبتعدا بأربع نقاط عن الأهلي الوصيف وحامل اللقب.

الزمالك التشكيل المتوقع لـ الزمالك في الدوري الدوري المصري
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