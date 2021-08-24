مواعيد مباريات الثلاثاء 24 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة – يوم حسم الدوري وافتتاح البارالمبياد

قد يكون اليوم حاسما في صراع لقب الدوري المصري.. والأهلي يواصل مشواره في كأس الكؤوس لكرة اليد الإفريقية، وافتتاح البارالمبياد.

يقدم FilGoal.com أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

تقام اليوم 5 مباريات في الجولة 33 –قبل الأخيرة- من الدوري المصري تبدأ في الخامسة والنصف عصرا بمواجهة وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا وتذاع على أون تايم سبورتس 2.

وفي نفس التوقيت يلتقي البنك الأهلي مع الاتحاد السكندري وتذاع على أون تايم سبورتس 3.

وفي التاسعة مساءً تقام 3 مباريات، الزمالك يواجه الإنتاج الحربي وتذاع أون تايم سبورتس 1، وفي نفس التوقيت الأهلي يحل ضيفا على الجونة وتذاع على أون تايم سبورتس 2.

وأخيرا يلتقي أسوان وسموحة في نفس التوقيت وتذاع على أون تايم سبورتس 3.

كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

في الواحدة ظهرا يلتقي الأهلي مع سوكوتو ريما في أولى مبارياته بالبطولة وتذاع عبر المغربية الرياضية.

افتتاح البارالمبياد

بعد أولمبياد طوكيو 2020، تُفتتح اليوم بارالمبياد طوكيو ويذاع حفل الافتتاح عبر بي إن سبورتس.

وتشارك مصر في بارالمبياد طوكيو بـ49 لاعب ولاعبة في 8 رياضات مختلفة وتقام المنافسات في الفترة من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر.