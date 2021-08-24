مواعيد مباريات الثلاثاء 24 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة – يوم حسم الدوري وافتتاح البارالمبياد

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 10:50

كتب : FilGoal

أوباما ومحمد الشناوي - الأهلي والزمالك

قد يكون اليوم حاسما في صراع لقب الدوري المصري.. والأهلي يواصل مشواره في كأس الكؤوس لكرة اليد الإفريقية، وافتتاح البارالمبياد.

يقدم FilGoal.com أبرز مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

أخبار متعلقة
مجاهد يهاجم بشدة منتقدي التحكيم.. والاتحاد يدرس تقليص عدد الأندية في الدوري لاميلا يقود إشبيلية للفوز على خيتافي وصدارة الدوري.. وتعادل بدون أهداف في أوساسونا مصطفى محمد يشارك في فوز قاتل لجالاتا سراي على هاتياسبور اتحاد الكرة: نحاول استثناء صلاح من قواعد الحجر في إنجلترا.. وهذا موقف النني

تقام اليوم 5 مباريات في الجولة 33 –قبل الأخيرة- من الدوري المصري تبدأ في الخامسة والنصف عصرا بمواجهة وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا وتذاع على أون تايم سبورتس 2.

وفي نفس التوقيت يلتقي البنك الأهلي مع الاتحاد السكندري وتذاع على أون تايم سبورتس 3.

وفي التاسعة مساءً تقام 3 مباريات، الزمالك يواجه الإنتاج الحربي وتذاع أون تايم سبورتس 1، وفي نفس التوقيت الأهلي يحل ضيفا على الجونة وتذاع على أون تايم سبورتس 2.

وأخيرا يلتقي أسوان وسموحة في نفس التوقيت وتذاع على أون تايم سبورتس 3.

كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

في الواحدة ظهرا يلتقي الأهلي مع سوكوتو ريما في أولى مبارياته بالبطولة وتذاع عبر المغربية الرياضية.

افتتاح البارالمبياد

بعد أولمبياد طوكيو 2020، تُفتتح اليوم بارالمبياد طوكيو ويذاع حفل الافتتاح عبر بي إن سبورتس.

وتشارك مصر في بارالمبياد طوكيو بـ49 لاعب ولاعبة في 8 رياضات مختلفة وتقام المنافسات في الفترة من 24 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

مواعيد مباريات اليوم
نرشح لكم
أخر الأخبار
موهبة يونايتد ينتقل إلى نوتنجام فورست 9 دقيقة | ميركاتو
موندو ديبورتيفو: اجتماعات مع وكلاء بوسكيتس وروبيرتو لتخفيض الرواتب 10 دقيقة | الدوري الإسباني
إيهاب جلال: راض عن الأداء أمام طلائع الجيش.. وشكرا فخر الدين بن يوسف 19 دقيقة | الدوري المصري
ميكيسون: من الجيد دائما أن تكون مع الأفضل.. ومستقبلي لا يزال على الطاولة 31 دقيقة | إفريقيا
التشكيل المتوقع لـ الأهلي - كهربا يعوض غياب طاهر.. وصلاح محسن في الهجوم أمام الجونة 55 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل المتوقع لـ الزمالك - مفاضلة بين شيكابالا وأوباما.. والجزيري يقود الهجوم أمام الإنتاج ساعة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الثلاثاء 24 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة – يوم حسم الدوري وافتتاح البارالمبياد ساعة | الدوري المصري
مجاهد يهاجم بشدة منتقدي التحكيم.. والاتحاد يدرس تقليص عدد الأندية في الدوري 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 3 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها 4 إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم
قد ينال إعجابك