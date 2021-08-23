معروف يدير مباراة الزمالك والإنتاج.. وأمين عمر لمواجهة الجونة والأهلي

الإثنين، 23 أغسطس 2021 - 23:16

كتب : FilGoal

الحكم محمد معروف - تقنية الفيديو - الزمالك - المقاولون العرب

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام باقي مباريات الجولة الـ33 من الدوري المصري.

ويدير محمد معروف مباراة الزمالك والإنتاج الحربي، ويساعده كل من هشام طلب وأحمد بكر، ومحمد نهاد حكما رابعا.

والثنائي وائل فرحان وصبري إبراهيم للفيديو.

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أما مباراة الجونة والأهلي يديرها أمين عمر ويساعده كل من أحمد حسام وهشام الدسوقي، ومحمد فاروق حكما رابعا.

والثنائي محمود البنا ومحمود أبو الرجال للفيديو.

كما يتولى طارق مجدي مهمة إدارة مباراة أسوان مع سموحة، ويعاونه كل من محمود عامر ومحمد جاد، ومحمد رمضان حكما رابعا.

بالإضافة إلى محمد دسوقي ومحمد التابعي للفيديو.

ويتولى أحمد الغندور إدارة مباراة وادي دجلة ضد سيراميكا كليوباترا ويعاونه كل من تحسين أبو السادات وسمير جمال وطاهر أيمن. والثنائي إبراهيم نور الدين وعاطف حسين للفيديو.

وأخيرا يتولى محمد عادل إدارة مباراة الاتحاد السكندري ضد البنك الأهلي ويعاونه كل من يوسف البساطي وهاني عبد الفتاح، وكريم الخطيب حكما رابعا، والثنائي محمد الصباحي وأحمد حامد فهيم للفيديو.

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