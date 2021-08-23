إيبوكا ينفجر بـ "هاتريك" ثاني في الدوري ويقود إنبي للفوز على المصري

الإثنين، 23 أغسطس 2021 - 23:15

كتب : عبد الرحمن فوزي

دينوبيتر جودي - جون إيبوكا - صلاح ريكو

انفجر جون إيبوكا مهاجم إنبي أمام المصري وقاد فريقه للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ 33 من الدوري المصري الممتاز.

وأحرز ثلاثية إنبي المهاجم جون إيبوكا "هاتريك"، بينما سجل أحمد رفعت هدف المصري الوحيد.

التشكيل

بدأ علي ماهر مدرب المصري بعصام ثروت في حراسة المرمى، وقاد الثلاثي عمر كمال عبدالواحد، وأحمد رفعت، ومحمد عنتر خط الهجوم.

بينما بدأ حلمي طولان بعدالعزيز البلعوطي في حراسة المرمى، إبراهيم يحيي في خط الدفاع وكريم فؤاد كظهير أيسر.

أحداث المباراة

بدأ إنبي المباراة بالهجوم وتصدى عصام ثروت لتسديدة أولى في الدقيقة الثالثة من محمد شريف حتحوت.

وفي الدقيقة الـ 39 استغل جون إيبوكا مهاجم إنبي خطأ عمرو موسي في إبعاد الكرة لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني استمر أخطاء الدفاع في المصري وارتكب فريد شوقي ركلة جزاء في الدقيقة الـ 72، وترجمها إيبوكا في الشباك مسجلا الهدف الثاني له ولفريقه.

وبعد أربع دقائق فقط أكمل إيبوكا الهاتريك بتسجيلة للهدف الثالث من هجمة مرتدة نموذجية انتهت بانفراد من اللاعب بحارس المرمى ليسجلها بنجاح.

هاتريك إبوكا هو الثاني له في الدوري هذا الموسم، بعدما سجل ثلاثة أهداف أمام البنك الأهلي في المباراة التي انتهت بفوز إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة التاسعة من الدوري.

وفي الدقيقة الـ 91 سجل أحمد رفعت هدف المصري الوحيد من ركلة حرة رائعة، ولكنها لم تكن كافية لعودة المصري للمباراة.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد إنبي للنقطة الـ 46 في المركز السادس، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن المصري صاحب المركز الخامس الذي توقف رصيده عند النقطة الـ49.

ويلتقي المصري مع طلائع الجيش في الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز يوم الخميس 26 أغسطس.

بينما سيلتقي إنبي مع الجونة يوم الجمعة 27 أغسطس.

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