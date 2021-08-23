مصدر من الاتحاد لـ في الجول - نسعى لضم روقا من الزمالك.. والمفاوضات بعد حسم الدوري

الإثنين، 23 أغسطس 2021 - 23:06

كتب : حامد وجدي

مؤتمر محمد أشرف "روقا" قبل مباراة الترجي والزمالك

يسعى نادي الاتحاد السكندري للتعاقد مع محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الزمالك خلال فترة الانتقالات المقبلة، ليدعم صفوف فريقه بقوة استعدادا للموسم الجديد.

وقال مصدر مسؤول داخل نادي الاتحاد السكندري لـFilGoal.com: "الجهاز الفني للاتحاد بقيادة حسام حسن وضع محمد أشرف "روقا" كأولوية لدعم خط الوسط في الموسم المقبل".

وأضاف "مسؤولي الاتحاد سيتواصلون مع الزمالك من أجل التعاقد مع روقا عقب حسم لقب الدوري المصري".

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وأتم تصريحاته "هناك اتصالات حدثت بين الناديين خلال أيام القليلة الماضية، وتم الاتفاق على غلق ملف انتقال اللاعبين بين الناديين حتى حسم لقب الدوري".

ويلعب الزمالك ضد الإنتاج الحربي مساء غدا الثلاثاء في الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري، ويحتاج الأبيض للفوز من أجل التتويج رسميا ببطولة الدوري.

ولعب محمد أشرف البالغ من العمر 26 عاما مع الزمالك في الموسم الحالي 6 مباريات فقط في الدوري والكأس معا.

الزمالك الاتحاد السكندري محمد أشرف روقا
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