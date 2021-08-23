دياز يقود ميلان لانتصار خارج القواعد على سامبدوريا

الإثنين، 23 أغسطس 2021 - 22:43

كتب : محمود ضياء

براهيم دياز ميلان سامبدوريا

افتتح إيه سي ميلان مبارياته في الدوري الإيطالي بانتصار هام خارج القواعد على حساب سامبدوريا بهدف نظيف.

ميلان دخل المباراة مفتقدا لخدمات مهاجمه زلاتان إبراهيموفيتش ولاعب الوسط فرانك كيسيه.

اللقاء شهد المشاركة الرسمية الأولى للمهاجم الفرنسي أولفييه جيرو بعد الانتقال من تشيلسي والحارس مايك ماينان قادما من ليل الفرنسي.

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: ديفيد كالابريا - سيميوني كيير - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: ساندرو تونالي - رادي كرونيتش - رافائيل لياو - براهيم دياز - أليكسيس ساليمايكيرس

خط الهجوم: أولفييه جيرو

هدف المباراة الوحيد جاء بعد كرة طويلة من ماينان واستغلال كالابريا لخظأ دفاعي من سامبدوريا ليلعب كرة عرضية سددها براهيم دياز في الشباك مع الدقيقة التاسعة.

الجزائري إسماعيل بن ناصر شارك كبديل في الثلث ساعة الأخيرة مع أنتي ريبيتش في مكان براهيم دياز وررررافائيل لياو.

الوافد الجديد فلورينزي شارك للمرة الأولى في الدقائق العشر الأخيرة في مكان ساليمايكيرس.

انتصار ميلان هو الـ11 له خارج القواعد منذ بداية عام 2021 ليكون أكثر فريق ينتصر خارج أرضه في الدوريات الخمس الكبرى بالتساوي مع مانشستر سيتي وبرشلونة.

ميلان يستضيف كالياري 29 أغسطس الجاري ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الإيطالي.

ميلان سامبدوريا الدوري الإيطالي
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