الصفقة الثالثة.. فاركو يتعاقد مع النيجيري سوكاري

الإثنين، 23 أغسطس 2021 - 21:44

كتب : FilGoal

كينجسلي سوكاري

أعلن نادي فاركو التعاقد مع النيجيري كينجسلي سوكاري، قادما من صفوف نادي الصفاقسي التونسي، كثالث صفقات الفريق الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز.

كينجسلي سوكاري

النادي : الصفاقسي

فاركو

وحصلت إدارة نادي فاركو على توقيع اللاعب في الساعات الماضية بعد اجتيازه الفحص الطبي على أن ينضم اللاعب لتدريبات الفريق الجماعية مع زملائه استعدادا للنسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز.

وارتبط اسم لاعب الوسط قبل عامين بالانتقال للأهلي لكن المفاوضات لم تكتمل بين النادي المصري ونظيره التونسي.

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سوكاري البالغ من العمر 26 عاما لعب الموسم الماضي مع الصفاقسي 31 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين.

ويعد سوكاري ثالث صفقات فاركو بعد التعاقد مع كل من، الجزائري رزقي حمرون ومحمد فؤاد.

سوكاري فاركو الصفاقسي
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