4 إصابات بالغة في حادث فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق

تعرض فريق كرة السرعة في مركز شباب دسوق لحادث نتج عنه عديد الإصابات من بينها 4 إصابات بالغة.

وقالت أماني محمد علي مسئولة نشاط بمركز شباب دسوق لـFilGoal.com: "فريق الشباب كان يخوض بطولة كرة السرعة في مدينة الأسمرات وأثناء عودتهم تعرضوا لحادث قرب مدينة قويسنا وتم نقلهم لمستشفى شبين".

وأضافت " كان الفريق يضم 24 لاعب ولاعبة تتراوح أعمارهم بين 14-18عاما ومعهم عضو مجلس إدارة ومدرب. الجميع تعرض لإصابات ولكن 4 حالات فقط إصابتهم بالغه وهناك بتر في الأصبع واليد".

وواصلت "باقي الحالات عادوا إلى منازلهم وكانت إصابتهم مابين جروح وكسر، وتوجه وزير الشباب والرياضة للإطمئنان عليهم ومحافظ كفر الشيخ ووكيل الوزارة عبدالمنعم الكناني ورئيس مجلس إدارة مركز شباب دسوق سامي أبو سعدة وإبراهيم الأحمدي مدير المركز".

وعلى الجانب الآخر، قال ابراهيم الأحمدي مدير مركز شباب دسوق لـFilGoal.com: "تعرض 4 لاعبات لإصابات كبيرة وأجروا عمليات اليوم وهم حاليا في وحدة العناية المركزة وهم روميساء أحمد سويلم ولميس ياسر البصطاوي وحسناء فريد الخولي وأسيل محمد أبو شلوع بينما باقي اللاعبين واللاعبات عادوا لمنازلهم".

وقرر مجلس الإدارة وقف جميع الأنشطة في المركز بعد الحادث.