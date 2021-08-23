مصيلحي يزور مؤمن زكريا

الإثنين، 23 أغسطس 2021 - 21:27

كتب : بسام أبو بكر

محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري ومؤمن زكريا

حرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على زيارة مؤمن زكريا نجم الأهلي في منزله للاطمئنان عليه.

وتعرض مؤمن زكريا لوعكة صحية خلال الأيام السابقة تم حجزه على إثرها في المستشفى لعدة أيام.

قبل أن يغادرها ويعود مرة أخرى إلى منزله بعد تحسن حالته الصحية.

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ومن المنتظر أن يسافر مؤمن زكريا لاستكمال علاجه خارج مصر في الفترة المقبلة.

ويغيب مؤمن زكريا عن الملاعب منذ أكثر من موسمين بسب المرض الذي لا يزال في فترة علاجه.

الأهلي محمد مصيلحي مؤمن زكريا
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