الإسماعيلي يضمن البقاء في الدوري بتعادل سلبي مع طلائع الجيش

الإثنين، 23 أغسطس 2021 - 21:12

كتب : FilGoal

الأهلي الإسماعيلي

ضمن الإسماعيلي البقاء في الدوري المصري بشكل رسمي بعدما تعادل مع طلائع الجيش سلبيا في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من المسابقة.

ووصل الإسماعيلي للنقطة رقم 38 ليحتل المركز التاسع بجدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى النقطة 41 في المركز الثامن.

وبذلك يضمن الإسماعيلي البقاء رسميا في الدوري المصري حتى بعد خصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الدوري وفقا لحكم المحكمة الرياضية الدولية ضد النادي الأصفر.

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وبعدما وصل الإسماعيلي للنقطة 35 أصبح صراع البقاء في الدوري منحصرا بين البنك الأهلي ووادي دجلة.

البنك الأهلي يحتل المركز الـ15 برصيد 33 نقطة ودجلة في المركز الـ16 برصيد 28 نقطة.

ويحتاج البنك الأهلي لحصد نقطتين من المباراتين المتبقيتين له في الدوري أمام الاتحاد السكندري والزمالك.

أما دجلة يحتاج للفوز في المباراتين وخسارة البنك ليضمن البقاء في الدوري.

وصف المباراة

جاءت المباراة متوسطة المستوى وكانت الخطورة في الشوط الأول أكثر لصالح طلائع الجيش.

وهدد ناصر منسي مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 3 بعدما مر من الدفاع وسدد كرة قوية مرت أعلى العارضة.

ومرة أخرى سدد ناصر منسي كرة قوية مرت جوار القائم في الدقيقة 18.

وسدد أحمد سمير كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أبعدها مروان صحراوي مدافع الإسماعيلي.

وكان التهديد الأول للإسماعيلي على مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 38 بتسديدة قوية من شكري نجيب أبعدها محمد بسام.

ومرة ثانية مرر فخر الدين بن يوسف كرة إلى شكري نجيب جعلته في مواجهة المرمى ليسدد ولكن بسام المتألق يتصدى للكرة ويحرمه من التسجيل.

في الشوط الثاني انخفض المستوى وانحصر اللعب في منتصف الملعب إلى أن جاء الوقت بدل الضائع وكاد أحمد سمير أن يسجل هدف الفوز لكن دفاع الإسماعيلي وحارسه محمد صبحي أنقذا الفرصة.

لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

الإسماعيلي طلائع الجيش الدوري المصري
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